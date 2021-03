Les élections de la Caf ont porté Motsepe à la tête de l’instance continentale. Il est secondé par Me Augustin Senghor, qui occupe le poste 1er vice-président. Cependant, depuis le deal de Rabat, les avis sont divisés. Cheikh Sidy Ba, ancien international, n’avale pas la pilule et qualifie ces élections de comédie.

“Ce qui s’est passé vendredi dernier, ce n’est pas une élection. Il ne faut pas appeler cela une élection. Ce à quoi on assisté, c’est de la comédie, une mascarade, bref du cinéma. On a tous soutenu la candidature de Me Senghor au pose de président de la CAF et, du jour au lendemain, on nous parle du deal de Rabat, c’est manquer de respect aux gens. Ils devaient aller jusqu’au bout des élections.

J’avais placé beaucoup d’espoirs en Me Senghor et je croyais en ses chances d’honorer le Sénégal. Il n’avait pas à se contenter d’un poste de vice président. Il a mobilisé pour la nation sénégalaise, battu campagne pour aller en Mauritanie, au Cap-Vert, en Cote d’Ivoire. Donc, pour la préservation de la démocratie du football africain, il ne devait pas accepter un tel protocole qui n’honore pas l’Afrique. Me sis c’est la FIFA qui finance les fédérations à travers le programme Forward, ce n’est pas à eux de montrer aux africains la voie à suivre. Les Africains sont assez responsables pour élire leur président”, a lancé Cheikh Sidy Ba dans une interview avec nos confrères du journal Stades.

wiwsport.com