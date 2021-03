Watford ne fait pas les choses en moitié. Sur le terrain du mal classé, Rotherham, les Hornets ont signé une belle et précieuse victoire de 4 buts à 1 dont une réalisation d’Ismaila Sarr.

Très désireux de revenir en Premier League après avoir été relégué à l’issue de la saison dernière, Watford poursuit de belle manière sa mission. Ce mardi, dans un match comptant pour la 37e journée de Championship, l’équipe de Xisco Muñoz n’a pas fait dans les détails pour ce défaire du 22e au classement, Rotherham United.

Une ouverture du score dès la neuvième minute de Francisco Sierralta, un but d’Ismaila Sarr – sa neuvième réalisation cette saison – et des buts de Ken Sema et Dan Gosling ont scellé le sort du match, qui état déjà à 3-0 après 39 minutes. Suite à la défaite (2-0) de Swansea face à Bournemouth, Watford reste deuxième mais compte désormais trois points d’avance sur le Club gallois, classé 3e.

First goals for Sierralta & Gosling ✅

Sarr & Sema strike again 🎯

Another Bachmann penalty save ❌#ROTWAT highlights 👇 pic.twitter.com/AYfLCbIttl — Watford Football Club 💙 (@WatfordFC) March 17, 2021

wiwsport.com