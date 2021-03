Avant son match face au Jaraaf pour le compte de la deuxième journée de Coupe CAF, le CS Sfaxien a été surpris ce samedi en Championnat par le Stade Tunisien (0-1).

Victorieux lors de sa première sortie de cette année en Coupe CAF face au Salitas FC (1-0), le Club Sportif Sfaxien s’est incliné ce samedi lors de la 18e journée de la Ligue 1 tunisienne. Troisième du Championnat, les Bianconero ont été battus par le Stade Tunisien et voient l’Espérance Tunis et Etoile du Sahel s’envoler à la première et deuxième place.







Juste après cette rencontre, le CS Sfaxien a pris la direction du Sénégal où il posera, dans les prochaines heures, ses baluchons en prélude du match de Coupe CAF devant le Jaraaf, prévu le 17 mars au Stade Lat Dior de Thiès.

وفد النادي الرياضي الصفاقسي 🏁 يستعد للإقلاع 🛫 في اتجاه داكار pic.twitter.com/gz4HPaNKw8 — Club Sportif Sfaxien (@CSSofficiel) March 13, 2021

wiwsport.com