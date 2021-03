Surpris et largement battu sur son terrain par Kayserispor lors de la dernière journée, Hatayspor compte se reprendre lors de son déplacement ce samedi à Rizespor (13 heures).

Avec Mame Biram Diouf, titulaire et qui compte onze buts cette saison en Super Lig, le promu et actuel sixième espère battre son adversaire du jour pour prendre la cinquième place et se rapprocher un peu plus de la quatrième place qualificative en Europa League.







wiwsport.com