Pour le compte de la 29ème journée de Süper Lig, Alanyaspor reçoit Antalyaspor ce samedi et l’attaquant sénégalais, Babacar Khouma sera sur la pelouse au coup d’envoi.

Cinquième du classement avec 46 points au compteur, Alanyaspor de Babacar Khouma défie l’Antalya ce samedi sur sa pelouse et compte bien enchaîner avec une victoire face à une formation qui peine à retrouver le chemin de la victoire en championnat.







A 7 réalisations et une passes décisive cette saison, Babacar Khouma qui revient de blessure devra retrouver le chemin des filets ce week-end après un mois et demi sans marquer et rater 4 matchs.

