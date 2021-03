Absent des terrains pour blessure depuis le 20 février dernier, El Hadji Babacar Khouma Gueye a effectué son retour à la compétition avec la belle manière.

En difficulté ces dernières semaines et après avoir retrouvé la victoire lors de la dernière journée contre Trabzonspor, Alanyaspor a retrouvé le sourire absolu grâce à notamment au retour à la compétition de son meilleur buteur cette saison, Babacar Khouma.







L’attaquant international sénégalais de 27 ans, blessé depuis plus de trois semaines, a retrouvé les terrains ce samedi face à Antalyapor. Titulaire, le joueur prêté par Sassuolo, a ouvert le score du match grâce à un penalty obtenu et transformé par lui même à la 28e minute. C’est son huitième but cette saison en Championnat.

