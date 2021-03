S’il ne mange pas à la même table des gardiens comme Marc-André Ter Stegen, Manuel Neuer ou Jan Oblak, Edouard Mendy pourrait bientôt inviter ces derniers à sa table à manger. Ce samedi, le Sénégalais a encore démontré qu’il se trouve dans une forme étincelante depuis le début de saison.

Auteur d’une parade étourdissante à la 54e minute devant Raphinha, Edouard Mendy a à nouveau apporté sa pierre à l’édifice des hommes de Thomas Tuchel (0-0) et il a bien entendu ajouté un clean sheet à son parcours en Premier League.

Désormais, Mendy compte 14 clean-sheets en 24 apparitions en Championnat avec Chelsea.

The key moments from today's draw against Leeds… #LEECHE pic.twitter.com/9CUT73CHjT

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2021