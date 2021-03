Le Mumbai City FC, l’une des premières franchises à avoir été créées en 2014, aura mis 7 ans pour remporter son premier titre en Indian Super League. Ce samedi à Goa, elle a battu ATK Mohun Bagan, champion en titre, au terme d’un match spectaculaire (2-1).

Il a fallu attendre la dernière minute pour voir les partenaires de Mourtada Fall marquer le but vainqueur, grâce à une passe décisive de l’ancien Parisien Bartholomew Ogbeche.

