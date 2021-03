Transféré de l’OGC Nice à Chelsea l’été dernier à la surprise générale, Malang Sarr a été prêté dans la foulée au FC Porto. Au sein du club portugais, l’ancien Aiglon réalise une belle saison. Mais son ambition est ailleurs.

Formé à l’OGC Nice, il a quitté son club formateur après quatre saisons de présence en Ligue 1 à seulement 22 ans. Transféré à Chelsea l’été dernier après l’arrêt de la saison en Ligue 1 en mars 2020, Malang Sarr a accepté sans sourciller le prêt à Porto : « Je m’entraînais avec Chelsea avant d’être prêté. Le prêt faisait partie du plan prévu. Il fallait être honnête avec moi-même. Ma saison avec Nice s’était arrêter en mars. Je n’allais pas m’imposer tout de suite à Chelsea » explique le joueur dans les colonnes de L’Equipe ce samedi.







A Porto, il a pu découvrir la Ligue des Champions et vivre de grandes soirées européennes comme celle face à la Juventus cette semaine et cette qualification en quarts de finale de la prestigieuse compétition européenne. Il espère que cette belle saison réalisée sous le maillot des Dragons lui permettra de rejoindre Chelsea la saison prochaine : « C’était la solution parfaite. Je voulais faire une saison dans un club de grand standing comme Porto. Afin d’être bon et prendre une place à Chelsea plus tard » a-t-il ajouté. Il en prend le chemin en tout cas…

Mercato Foot Anglais