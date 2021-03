Réaliste, l’AS Douanes s’est imposée sur son terrain face au Stade de Mbour lors de la 10e journée de Ligue 1 (2-1), et profite du match nul entre Diambars et Génération Foot pour prendre la première place.

Alors que les deux équipes, Diambars et Génération Foot, qui occupaient respectivement la première et deuxième place s’opposaient dans la même heure à Saly et se sont quittées par un 0-0, L’AS Douanes en profite pour s’offrir une troisième victoire d’affilée et la première place de Ligue 1 pour la première fois cette saison.







Les Gabelous se sont imposés grâce à des buts de Latyr Ndiaye (45e) et d’Adama Tamba (86e), qui a ainsi signé sa troisième réalisation de la saison. Le but du Stade de Mbour est inscrit par Mamour Diallo à la 81e minute. Au classement, avec un match en moins, l’AS Douanes, première, compte le même nombre de points que Diambars, deuxième (19).

Le Stade de Mbour reste provisoirement à la huitième place avec 12 points.

Les résultats de la 10ème journée

Vendredi 12 mars 2021

Teungueth FC 1-0 US Gorée

Samedi 13 mars 2021 :

Diambars 0-0 Génération Foot

AS Douanes 2-1 Stade de Mbour

Dimanche 14 mars 2021 :

Ndiambour – Dakar Sacré-Cœur

Mbour Petite-Cote – Casa Sports

Niarry Tally – CNEPS Excellence

Reporté :

Jaraaf – AS Pikine

