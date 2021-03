C’est Cardiff City qui a pourtant pris rapidement les devants lorsque Francisco Sierralta a transformé le centre de Josh Murphy dans son propre filet. Mais les Hornets ont réagi immédiatement et dans la minute par l’intermédiaire de Nathaniel Chalobah qui égalise à la 15ème minute.

Il a fallu attendre le temps additionnel et la dernière minute pour que Watford arrache sa victoire sur la pelouse de Cardiff grâce au coup franc assourdissant du Marocain, Adam Masina.

L’équipe de Xisco Munoz recule devant Swansea City à la différence de buts – bien qu’elle ait joué un match de plus que le club gallois.

