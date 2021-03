Parmi les joueuses les plus emblématiques dans l’équipe nationale féminine de basket du Sénégal, Mame Marie Sy estime n’avoir pas encore atteint son plus grand objectif avec la sélection.

Mame-Marie Sy-Diop, basketteuse actuellement joueuse à Charleville-Mézières , en France, s’est longuement confiée auprès de FIBA.basketball, notamment sur sa carrière et ses objectifs en équipe nationale. A 35 ans l’ailière, née à Dakar, rêve de revoir son Sénégal sur le toit de l’Afrique et cela lors du prochain Afrobasket.







« Je suis très engagée dans mon domaine. Je suis une combattante. Sur le terrain, je suis déterminée pour le but collectif. Je mets tous les moyens nécessaires pour gagner », s’exclame t-elle en premier. Avec le Sénégal, nous visons toujours le titre. Nous sommes reconnus comme le pays le plus titré en Afrique et il est de notre devoir de maintenir l’équipe au plus haut niveau. Nous avons eu des années d’échec mais cela fait partie du sport. »

Lors de la dernière édition de l’Afrobasket, qui s’est déroulée au Sénégal en août 2019, Mame Marie Sy et ses partenaires avaient frôlé la victoire finale en s’inclinant devant le Nigeria. La logique du sport selon Sy-Diop. « Je peux dire que c’est la règle du sport mais en même temps nous avions notre destin entre nos mains. Nous avons été surpris par le Nigeria en 2017 et normalement nous savions ce qui nous attendait en 2019 mais malheureusement, nous avons perdu contre une très bonne équipe nigériane. Nous devons tirer des leçons sur ses derniers échecs. »

Se projetant sur le futur notamment sur les prochaines échéances, Mame Marie Sy estime que la Fédération Sénégalaise a du gros boulot devant et que l’intégration des jeunes joueuses est nécessaire pour aider à relancer le basketball féminin au Sénégal.

« La domination que nous avions il y a quelques années ne pouvait pas durer éternellement et nous devons donc nous réajuster. Les acteurs sont entrain de faire tout leur possible pour emmener les joueuses nécessaires qui peuvent aider. Au Sénégal, nous avons tellement de basketteuses talentueuses qui sont susceptibles de porter le maillot national. Je veux voir le Sénégal retrouver la place qu’il mérite car nous sommes un pays de basket », poursuit Mame Marie.

L’ailière sénégalaise a également insisté sur la gestion des jeunes et dit qu’il est aussi nécessaire de maintenir les compétitions de jeunes. « J’aimerais que les jeunes puissent continuer à avoir des compétitions internationales. Cela leur permettra d’être prêtes lorsqu’elles atteindront l’équipe nationale. Il est très important de faire cette transition. »

En tant que joueuse, Mame Marie Sy espère pouvoir aider avec son expérience lors du prochain Afrobasket. « Au-delà de l’aspect sportif, il y a ce côté basket supplémentaire qu’il faut prendre en compte. La Coupe d’Afrique est vraiment différente des autres compétitions. J’aimerais pouvoir accompagner, conseiller les jeunes pour qu’elles se sentent plus à l’aise. » Une affirmation qui démontre la détermination et l’engagement de la Dakaroise.

wiwsport.com