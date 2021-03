Augustin Senghor est désormais « le numéro 2 » du football africain. Une satisfaction du ministre des sports MATAR Ba. Face à la presse, il est revenu sur le retrait de la candidature du président de la FSF pour celui de la CAF.

« En effet, pour promouvoir la candidature de Me Augustin SENGHOR, Président de le Fédération Sénégalaise de Football à la présidence de la CAF, notre pays a déployé d’immenses efforts diplomatiques, avec l’appui et le soutien de Monsieur le Président de la République. Ces efforts ont permis de regrouper en notre faveur une majorité d’intentions favorables de votes, malgré une entrée tardive dans la campagne électorale » a t’il déclaré d’entame lors de son speech en faveur de celui qui est maintenant le 1er vice-président de la CAF.







La 43e assemblée générale ordinaire et élective de la CAF s’est tenue ce vendredi à Rabat. Comme l’a voulu le protocole annoncé, Patrice Motsepe est le 7e président de la CAF. MATAR Ba de revenir sur ce qu’on appelle le « protocole de Rabat ». « Mais au final, un compromis, auquel le Sénégal adhère, a été trouvé ; compromis qui permet, d’une part de préserver l’unité de l’organisation suprême du football africain et d’autre part, de gérer les impératifs de l’heure marqués par la nécessité de faire de la CAF une structure efficace et inclusive afin de relever les nouveaux défis qui se profilent à ».

Les mots n’ont pas manqué à Mr Ba de se réjouir de l’élection de Senghor au poste de premier vice-président de la CAF. « L’élection de Me Augustin SENGHOR en qualité de premier vice-président de la CAF, constitue, assurément, un niveau de responsabilité jamais atteint par notre pays dans les instances faitières du Football africain. Et cela est à magnifier et à soutenir » déclare t’il.

wiwsport.com