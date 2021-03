Patrice Motsepe a été officiellement proclamé en tant que nouveau président de la Confédération africaine de football (Caf) lors de cette 43e Assemblée générale à Rabat, au Maroc, ce vendredi.

Motsepe, dont la candidature a été annoncée par la SA Football Association (Safa) en novembre, s’est présenté vendredi sans opposition à la 43e Assemblée générale de la Caf à Rabat, au Maroc. Il servira un mandat de quatre ans jusqu’au prochain congrès électif en 2025.







Cela est intervenu après qu’un accord a été conclu au cours du mois dernier qui a vu les rivaux de Motsepe – Augustin Senghor du Sénégal, le Mauritanien Ahmed Yahya et Jacques Anouma de Côte d’Ivoire – retirer leurs candidatures en échange de postes de direction et de direction. Senghor et Yahya se sont vus offrir des vice-présidences ‚et Anouma un rôle consultatif, déclare Sunday Times.

La campagne menée par Motsepe et le président de Safa, Danny Jordaan, les a emmenés au Cameroun, au Maroc, en Égypte et au Qatar, rencontrant d’innombrables chefs d’associations africaines de football. Ces voyages ont coïncidé avec des événements tels que le Championnat d’Afrique des Nations (Chan), une réunion exécutive de la Caf, la finale de la Ligue des champions de la Caf et la Coupe du monde des clubs de la Fifa, auxquels ont participé les présidents de la FA.

Motsepe semblait avoir le soutien d’un bloc de 13 des 14 associations membres du Cosafa (Conseil des associations de football d’Afrique australe), une grande partie du Cecafa (Conseil des associations de football d’Afrique orientale et centrale) et l’Afrique de l’Ouest était apparemment divisée.

Cela aurait suffi pour le pousser au-delà du seuil de 27 voix des 54 associations membres de la Caf. Cela a conduit à un accord avec Senghor, Yahya et Anouma.

