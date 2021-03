Le jeune attaquant sénégalais, régulièrement aligné par Frédéric Antonetti malgré le turn-over instauré par ce dernier sur le front de l’attaque messine, décrypte ses premiers mois en grenat.

Stade Dezavelle, mercredi 2 septembre 2020. L’équipe réserve du FC Metz s’impose 1-0 face à Épinal. Frédéric Antonetti, qui occupe alors encore les fonctions de manager général, assiste à la rencontre. Et un joueur lui tape dans l’œil : Lamine Gueye. « Il m’a plus ce jour-là », se souvient le technicien corse. « Quand je suis revenu (sur le banc) , les circonstances ont fait qu’il a joué tout de suite avec nous. »







Parce que le technicien corse avait pris soin de stocker dans un coin de sa tête les qualités du jeune attaquant sénégalais mais également en raison d’ un prêt au Paris FC (Ligue 2) , acté début octobre 2020 avant d’être invalidé quelques heures plus tard. « Comme quoi, parfois les règlements administratifs peuvent être utiles », rigole l’entraîneur messin qui n’était pas forcément favorable au départ du natif du M’Bour (22 ans).

« En début de saison, je jouais peu ou alors avec l’équipe réserve. Ça ne me convenait pas alors j’ai demandé à être prêté même si le coach n’était pas d’accord », raconte Lamine Gueye. « Je voulais jouer, avoir du temps de jeu… On a eu des discussions et finalement il m’a laissé partir. »

Mais à peine était-il arrivé à Paris, qu’il a donc dû rebrousser chemin. « Je l’ai bien pris, ça ne m’a pas perturbé », assure l’intéressé. « C’est comme ça… Dans le foot et dans une carrière, il y a des hauts et des bas. J’ai dit à mon agent que le mieux c’était de revenir à Metz pour continuer à progresser. C’était le projet dès le début, alors pourquoi faire autre chose… Et finalement, j’ai eu du temps de jeu. »

Dès le week-end suivant, Lamine Gueye est, en effet, invité à plonger dans le grand bain. « Les circonstances ont fait qu’il a pu débuter à Angers (1-1) et il a su saisir sa chance », glisse Frédéric Antonetti. Avec, à la clé sa première passe décisive en Ligue 1. « Avant ce match, j’étais forcément très motivé mais le coach a fait en sorte que je sois encore plus », dévoile l’ancien pensionnaire de Génération Foot. « Il m’a dit : “Personne ne te connaît mais ce match peut te permettre d’envoyer un signal.” J’ai dit OK. Et quand je suis rentré sur le terrain, je me suis donné à fond. »

Au total, depuis l’ouverture du championnat, le jeune Sénégalais, loué par son entraîneur pour « sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur » , a disputé dix-neuf matches (15 titularisations), inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. « Je dois faire mieux, je le sais. J’ai des progrès à faire, notamment à la finition. Je dois aussi réussir à me procurer plus d’occasions », décrypte celui qui évoluait encore en National la saison dernière du côté de Pau (17 buts, 7 passes décisives). « À tous points de vue, la différence est énorme : les infrastructures, les salles de musculation, les préparations des matches, les voyages et, bien entendu, le jeu. »

« C’est plus tactique et vraiment plus rapide », poursuit l’attaquant messin. « Les adversaires ne te laissent pas le temps de réfléchir, surtout dans le dernier geste. C’est un point que je travaille : il faut que je sois plus rapide dans les prises de décision. C’est de cette manière que je pourrai être encore plus décisif. »

Buteur à Nice (1-2) , Lamine Gueye semble avoir retrouvé ses sensations après avoir accusé, courant février, un léger coup de mou. Ou plutôt un léger coup de froid selon l’intéressé. « Même à Pau, il faisait meilleur », sourit timidement le Sénégalais. « Le froid m’a beaucoup fatigué, c’est vrai. En tout cas, ça a été une période un peu compliquée. Mais j’ai continué à me battre et je pense avoir passé le cap. » Un de plus…

« Franchement ? J’aime la pression ! »

Lamine Gueye ne fait évidemment pas figure d’exception dans le milieu du football professionnel : l’attaquant messin est « très impatient que le public puisse à nouveau assister aux matches ». Parce qu’il « aime l’ambiance » qui se dégage des tribunes et parce qu’un stade plein lui « donne encore plus d’envie ».

Mais loin du bruit et de la fureur d’une enceinte chauffée à blanc, n’est-il pas plus facile pour un jeune joueur qui découvre la Ligue 1 de prendre ses repères ? Sans trop de pression… « Franchement ? J’aime la pression ! », tranche l’intéressé. « À domicile, quand les supporters te poussent c’est génial. Et même à l’extérieur, entendre les fans adverses ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me booste ! » Autrement dit, une fois le public de retour, Lamine Gueye passera encore un cap ? « C’est possible », conclut-il dans un large sourire.

« Je n’oublie pas d’où je viens »

En fin de semaine dernière, alors que Dakar, la capitale du Sénégal, était en proie à une flambée de violence consécutive à l’arrestation du député d’opposition Ousmane Sonko, plusieurs joueurs sénégalais, à l’instar de l’attaquant messin Ibrahima Niane ou encore de l’ex-Grenat Kalidou Koulibaly, ont réagi sur les réseaux sociaux.

Lamine Gueye également, appelant, notamment « au calme et à la sérénité » via Twitter. « Je n’oublie pas d’où je viens, c’est mon pays », explique le natif de M’Bour. « Ma famille vit là-bas et je me tiens forcément au courant de ce qu’il s’y passe. À ma manière, par ce message, j’apporte mon soutien face à ces graves événements. »

La démocratie de notre pays est mise en mal, la sécurité de nos compatriotes est en danger, nos jeunes sont en train de mourir. Non à l’injustice et à l’oppression. Nous appelons au calme et à là sérénité. Qu’Allah nous protège et repande la paix dans les cœurs #DiamRek pic.twitter.com/QjFpAzaDVZ — Mamadou Lamine Gueye (@Laminegueye98) March 4, 2021

