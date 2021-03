Le challenge pour les débutants des Zones Centre 2 et Nord se dispute sur le ring du Centre socio-culturel Mademba Diop de Louga ce samedi à 10 heures. Cette compétition a été décalée d’une semaine en raison de la récente tension socio-politique.

Deux semaines après le Centre 1 de Dakar, c’est au tour de deux autres zones de tenir sur le ring lougatois leur challenge de débutants qualificatif pour les Championnats nationaux de l’été prochain. Il s’agit des Zones Centre 2 (Thiès, Fatick, Kaolack, Diourbel et Kaffrine) et Nord (Saint-Louis, Louga et Matam). La 4ème et ultime Zone de ce découpage géographique se trouve être celle du sud (Tamba, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda).







Pour le moment et en attendant la clôture des inscriptions prévue ce vendredi, 44 boxeurs répartis dans 13 catégories (8 hommes et ( dames) sont assurés jusqu’ici de prendre part à ce Challenge des débutants des Zones Centre 2 et Nord. Le président de La Ligue de boxe de Louga étant, au passage, un certain Me Mamadou Saliou Konaté très réputé dans l’univers du karaté sénégalais.

