Désigné capitaine de l’équipe nationale de taekwondo en combat, Ababacar Sadikh Soumaré est revenu sur la préparation des compétions internationales qui attendent nos Lions.

« Pour la reprise, je ne peux pas dire grand-chose, parce qu’on est en phase de préparation pour les championnats d’Afrique. Avec la pandémie, je ne pense pas qu’il y aura beaucoup d’activités, mais la fédération et la direction technique, en collaboration avec mon coach, sont en train de travailler là-dessus. Et pour voir ce qu’ils pourront faire pour moi, c’est-à-dire cibler des compétitions ou des stages pour me mettre en jambes. », nous dit le capitaine des Lions.







Le champion d’Afrique et champion d’Allemagne en 2018 poursuit toujours : « Les championnats d’Afrique se pointent à l’horizon, mais les dates ne sont pas encore fixées. Il y a aussi les championnats du monde en poomsea, prévus au Danemark. Je suis en contact avec l’équipe de poomsea. Avec une bonne préparation, on peut faire une belle prestation. Et d’autres compétitions comme les Jeux de la francophonie. De toute façon, on s’entraîne étape par étape ».

Wiwsport avec Stades