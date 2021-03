Après la démonstration du PSG au match aller sur la pelouse du Camp Nou, il faut finir le travail au Parc des Princes. Idrissa Gana Gueye est cité dans le onze 11 de probable, Diallo, lui pourrait demander la rencontre sur la banc.

L’occasion est belle de prendre sa revanche sur la remontada de mars 2017. Le PSG le sait, il est en position idéale pour éliminer le FC Barcelone de Lionel Messi et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une issue qui n’était pas forcément évidente quelques jours avant le match aller et les absences de Neymar et Di Maria. Le Brésilien ne sera toujours pas là pour le retour, insuffisamment remis, mais l’Argentin est de nouveau dans le groupe. Une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino.







Dans les buts, pas de suspense, c’est bien sûr Keylor Navas qui officiera. Devant lui, la charnière titulaire habituelle composée de Marquinhos et Kimpembe. Côté gauche, Kurzawa part avec une longueur d’avance sur Diallo. A droite, c’est plus complexe puisque Florenzi, bon à Barcelone, est disponible mais n’a pas joué les derniers matches. Kehrer a donc une chance de démarrer. Dans l’entrejeu, place au trio qui avait rayonné au Camp Nou. Paredes et Gueye joueront à la récupération pendant que Verratti voltigera un cran plus haut.

Retour de Di Maria

Devant, il n’y a donc toujours pas Neymar, mais pas Kean non plus. L’Italien avait offert une prestation majeure à l’aller et son implication défensive manquera sur le côté droit. Mais Pochettino peut compter sur le retour d’Angel Di Maria, entré en jeu en Coupe de France face à Brest samedi soir pour retrouver un peu de rythme. Il accompagnera Mauro Icardi et l’inévitable Kylian Mbappé. Côté FC Barcelone, les choses ont changé depuis la défaite de l’aller, et notamment le schéma tactique utilisé par Ronald Koeman. Place au 3-5-2 ces derniers temps. C’est ce qui est annoncé face au PSG par la presse espagnole, malgré les absences en défense de Pique et Araujo.

Devant Ter Stegen, c’est donc une défense inédite avec Mingueza, Lenglet et Umtiti qui est pressentie. Sur les ailes, Jordi Alba et Sergiño Dest, qui avait pris le bouillon à l’aller. Au milieu, on retrouve Busquets, De Jong et Pedri, comme lors de la première manche. Enfin, si l’on suit les choix de Koeman ces dernières semaines, c’est Ousmane Dembélé, plutôt qu’Antoine Griezmann, qui devrait accompagner Lionel Messi en attaque.

Wiwsport.com avec Footmercato