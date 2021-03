Au terme d’un match maitrisé contre Leipzig (2-0), Liverpool s’est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions notamment avec un but de Sadio Mané.

Après sa victoire 2-0 au match aller, qui s’est joué sur le même terrain que celui du retour, Liverpool, très mal en point en Championnat depuis plusieurs semaines, se devait être vigilant face à Leipzig, deuxième de Bundesliga, pour écarter toute possibilité de renversement.







Après un premier acte soldé par un match nul vierge, les Reds reviennent aux vestiaires avec de bonnes intentions mais ne réussiront à marquer qu’à la 70e minute par l’intermédiaire de Mohamed Salah servi par le Portugais, Diogo Jota. Fin du suspens avec ce but de Salah, mais Sadio Mané se récidive quelques minutes plus tard et marque sa troisième réalisation cette saison en C1.

Une belle qualification pour les Champions de 2018. une victoire, qui fera – peut-être – du bien à Liverpool, sous pression pour une place dans le big four de la Premier League cette saison.

Well in, Reds! 👊 — Liverpool FC (@LFC) March 10, 2021

wiwsport.com