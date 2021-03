Comme Cheikh Gueye, l’entraîneur de l’Etoile sportive du Sahel, Lassaad Dridi, joue aussi son premier match africain sur le banc d’un club et ne s’est pas encore fait un grand nom dans ce métier puisqu’il a entamé sa carrière d’entraîneur en 2013. Ce mercredi, Lassaad fera face à un autre technicien de sa génération qui est aussi un débutant en Coupe CAF.

« On est prêt pour gagner ce match. On va essayer de mettre le paquet demain (aujourd’hui) et être, dés le coup de sifflet, à 100% pour gagner l’équipe sénégalaise. Dans le monde du football, il n’y a pas d’équipe favorite avant de jouer le match. Il faut souffrir pour être à la hauteur le jour-j. on sait que malgré le fait que Jaraaf passe une période difficile, c’est une équipe qui a du potentiel. Ils ont changé dernièrement d’entraîneur, il y a une nouvelle ambiance avec des joueurs qui veulent réagir », nous dit le technicien d’Etoile du Sahel.







Wiwsport avec L’Observateur