Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone ce soir pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Campions. Idrissa Gana Guèye sera bien titulaire comme à l’aller au coup d’envoi de ce choc.

Le Parc des Princes accueillera ce mercredi soir une énième affiche PSG – Barcelone en Ligue des Champions. Victorieux des Catalans le 16 février dernier au Camp Nou sur le score de 4 buts à 1, les Parisiens doivent valider leur ticket pour les 1/4 de finale en une formalité. Il y a quatre ans, les Espagnols écrivaient l’histoire en renversant un victoire (4-0) des Français au Camp Nou par un succès historique (6-1) pour se qualifier.







Mais ce mercredi soir, Idrissa Gana Guèye et ses coéquipiers doivent prendre leur revanche sur Lionel Messi et sa bande. Avec maintenant Neymar à leurs côtés mais forfait pour ce choc comme lors de la manche aller, les Parisiens attaquent ce match avec plus de certitudes. Sorti dès le retour des vestiaires par Pochettino au match aller, Gana Guèye sera titulaire encore une fois ce soir au Parc.

