Déjà vainqueur du huitième de finale aller, Liverpool a remis ça contre le RB Leipzig (2-0), notamment grâce à un but de Sadio Mané. Avec ce succès 4-0 sur la double confrontation, l’équipe de Jürgen Klopp poursuit donc son aventure en Ligue des Champions.

Après son succès 2-0 à l’aller, Liverpool recevait ce soir le RB Leipzig, à la Puskas Arena de Budapest, pour la manche retour, à cause des règles sanitaires liées au Covid-19. Avec ce joli succès il y a quelques jours lors de la première manche, les Reds devaient finir le travail face à une formation allemande en quête d’un exploit. Du côté de Liverpool, Jürgen Klopp titularisait Sadio Mané, Mohamed Salah et Diogo Jota. Les deux africains ont permis aux Reds de remporter la victoire avec chacun un but.







Sur un centre parfait d’Origi, tout juste entré en jeu, Mané n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets au second poteau (74e, 2-0). Surpris par ces deux buts, les joueurs du RBL cherchaient alors à sauver l’honneur après un match aller sans le moindre but également. Mais face à un bloc anglais bien en place, le but ne venait pas. Solide, Liverpool s’imposait une facilement face au RB Leipzig et validait son billet pour les quarts de finale de la compétition, mieux que la saison dernière où ils étaient sortis par l’Atletico.

All the key moments from our win in Budapest as the Reds progress to the #UCL quarter-finals 🤩 pic.twitter.com/d7kdhgnmdt — Liverpool FC (@LFC) March 14, 2021

wiwsport.com