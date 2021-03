A la demande de son équipe, ayant suspecté la forme physique de son adversaire, Magaye Gueye et ses coéquipiers ont passé un test antidopage le 10 février dernier, après un match de Coupe de Roumanie, remportée par le Dinamo Bucarest face au FCSB (1-0).

Magaye Gueye est un ancien pensionnaire de Ligue 1 et de Ligue 2 après ses passages au RC Strasbourg (2008-2010) et au Stade Brestois (2013). Entre-temps, le franco-sénégalais est également passé par la Premier League avec Everton, avant de s’exiler en Turquie, en Azerbaïdjan et en Roumanie, où il évolue actuellement.

BREAKING: Former Everton striker Magaye Gueye tests positive to cocaine following Dinamo's cup game vs FCSB in the Romanian Cup last month.

Dinamo itself asked for a anti-drug test because they found FCSB's physical form to be suspicious. The fun! pic.twitter.com/5trcSHgQdI

