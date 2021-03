Relevé au Guédiawaye Football Club qu’il a hissé à la deuxième place du Championnat de Ligue 1 en 2017, Cheikh Gueye est passé par les bancs de Sonacos et du Stade de Mbour sans trop briller. Il avait mis l’AS Kaloum à la deuxième place du Championnat guinéen avant de sauter sur l’occasion de coacher le Jaraaf. Le technicien sénégalais fera son baptême du feu sur le banc du Jaraaf et en Coupe CAF, ce mercredi à Radès (Tunis), où il est prêt en découdre avec l’Etoile sportive du Sahel.

« On connaît les points forts et les points faibles de l’adversaire. On va essayer de minimiser les points forts de l’équipe adverse et de maximiser nos points forts pour avoir un résultat positif ; on sait que l’ES est très dynamique dans le jeu pluriel. Donc sur le plan tactique, on a préparé des principes pour contre-carrer le football offensif de l’adversaire. », explique coach Cheikh Gueye







Wiwsport avec l’Observateur