Le nouveau sélectionneur du Congo, Barthélemy Ngatsono, a préconvoqué 31 joueurs pour les matchs de la cinquième et sixième journée des éliminatoires de la CAN 2022 face au Sénégal et la Guinée Bissau, les 26 et 30 mars prochain à Brazzaville puis à Bissau.

Actuellement deuxième du groupe I des éliminatoires, le Congo affrontera le Sénégal, déjà qualifié, le 26 mars à Brazza puis la Guinée-Bissau quatre jours plus tard.