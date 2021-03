Le Paris vient de laver l’affront de la Remontada d’il y a quatre ans au Camp Nou. Idrissa Gana Guèye et ses coéquipiers ont su valider leur ticket pour les 1/4 de finale en conserver leur avantage du match aller avec un nul au Parc (1-1).

C’est fait ! Le Paris Saint-Germain peut fermer la page de la dure Remontada subie face au FC Barcelone en 2017. Ce soir au Parc, les Parisiens ont réussi leur coup en accrochant un bon collectif des Catalans ce soir. En ouvrant le score sur penalty grâce à Kylian Mbappé à la 30′ minute de jeu alors que les Barcelonais tenaient le match en main.







Sept minutes plus tard Lionel Messi permettait aux Catalans de revenir au score sur une superbe frappe qui essuyait la lucarne de Navas. On aura assisté à une domination nette des Barcelonais mais trop stérile pour effrayer Pochettino et ses hommes qui n’ont pas trop eu le ballon ce soir.

L’Argentin ratait ensuite son penalty puisque Keylor Navas, plus que décisif dans ce match, sortait sa tentative (45e+3). En seconde période, les Blaugranas n’arrivaient pas à marquer d’autres buts pour arracher au moins la prolongation et le PSG validait son billet pour le prochain tour.

wiwsport.com