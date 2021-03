La Confédération Africaine de Football, qui avait envisagé un report ou une délocalisation de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, a finalement décidé d’annuler la compétition. La décision a été prise ce lundi, à la sortie de la réunion du comité d’urgence de la CAF.

Comme on s’y attendait, Malick Daf n’a pas sablé le champagne quand il a appris la nouvelle. Interrogé par nos soins, le technicien Sénégalais n’a pas caché sa déception. L’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans qui devait débuter samedi au Maroc a été annulée face à l’incapacité du pays hôte, d’accueillir la majorité des délégations des 12 pays qualifiés à cette CAN, dont l’Algérie, suite à la décision des autorités marocaines de fermer l’espace aérien et d’interdire l’entrée sur son territoire aux ressortissants d’une vingtaine de pays.







Une décision qui a fait de nombreux déçus sur le continent, notamment le sélectionneur national des Lionceaux. Joint au téléphone par wiwsport.com, Malick Daf, qui avait comme ambition décrocher la première Coupe continentale pour le Sénégal, se désole de la situation. “C’est une très grande déception. Une déception non seulement pour moi, mais plus particulièrement pour les joueurs. C’est un moment difficile pour les joueurs mais ils doivent l’accepter et continuer à travailler“. Toutefois, Daf suggère à la Grande instance du Football Africain de prendre davantage les décisions pour promouvoir le football du continent non le contraire.

Ecoutez !

wiwsport.com