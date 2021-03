Le média spécialisé en statistiques de chaque match WhoScored a publié son équipe-type européen – des joueurs âgés de moins 21 ans – pour le mois de février. On y trouve notamment le jeune messin, Pape Matar Sarr (18 ans).

La place de Pape Matar Sarr dans cette sélection est incontestable tant il a pris l’habitude d’impressionner. Le jeune milieu international sénégalais a pu enchaîner les titularisations et rayonne dans l’entrejeu d’une équipe bien positionnée en Ligue 1 (6e).

Durant le mois de février, le joueur formé à l’Académie Génération Foot a disputé six matchs en Ligue 1 avec le FC Metz a pu marquer un but. Celui-ci est survenu le 3 février face à Montpellier (1-1). De quoi retrouver une place parmi la future liste d’Aliou Cissé pour les 5e et 6e journée des qualifications à la CAN 2021.

🇪🇺 U21 Team of the Month for February pic.twitter.com/zbIEsIUQC8 — WhoScored.com (@WhoScored) March 3, 2021

