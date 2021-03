Ce n’est plus un secret dans le monde du sport, la pandémie de la Covid-19 à frapper de plein fouet. Du coup, la crise va se répercuter sur la valeur marchande des footballeurs mais surtout sur leurs salaires. Exemple patent : on pourrait s’offrir Kalidou Koulibaly à moindre prix l’été prochain.

Naples serait disposé à vendre son prestigieux défenseur, Kalidou Koulibaly. Longtemps évalué à plus de 100 millions d’euros par son président De Laurentiis, le colosse sénégalais devrait valoir beaucoup moins cher l’été prochain en à croire les informations de Il Matino. L’âge du joueur (29 ans) et la crise de Covid-19 qui frappe le club, mêlés à la masse salariale napolitaine qui n’aide pas la direction, ADL songerait à céder Koulibaly à un prix raisonnable.

La semaine dernière, on vous apprenait que le Bayern Munich, qui va perdre David Alaba à la fin de saison, aurait fait une première offre 45 millions d’euros, pour la signature de KK. Pourtant, pas plus tard que cet hiver, Klopp ambitionnait de faire signer le défenseur et capitaine des Lions à Liverpool, ce qui serait toujours d’actualité. Mais actuellement, les Bavarois ont une sérieuse longueur d’avance sur leur compatriote allemand, coach des Reds.

Time Talk nous confirme ce week-end que Liverpool garde toujours un œil sur Kalidou Koulibaly bien que conscient des intérêts affirmés du Bayern Munich. Il est fort probable de voir Kalidou Koulibaly sous un maillot rouge la saison prochaine, mais lequel ?

