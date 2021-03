Un temps pour dissiper les tentions politico-judiciaires actuellement au Sénégal ? Après avoir débuté la Ligue des Champions par une défaite contre l’Espérance Sportive de Tunis (1-2) et un nul face au Zamalek (0-0), Teungueth FC reçoit, ce samedi à 16 heures, le Mouloudia Club Alger pour jouer son va-tout dans la compétition, malgré la situation tendue dans son pays.

Pour le Club rufisquois, la découverte de la C1 suppose de changer de dimension et cela vaut aussi pour les joueurs, qui seront déterminants ce samedi au Stade Lat Dior pour rêver d’une première victoire dans cette épreuve. Pour continuer à exister dans cette compétition, c’est le moment d’élever le curseur. Car, avec un seul petit point au compteur, l’équipe de Youssouph Dabo n’a pas d’autres choix que de faire mieux que les rencontres présentes.

La défaite renversante face à ES Tunis lors de la journée inaugurale et le match nul très convaincant devant le vice-champion d’Afrique, le Zamalek, pourront – peut-être – donner des idées plus précises à Teungueth FC, qui n’a certainement plus aucun complexe à défier les grands. Au fil des minutes contre les Tunisiens et les Egyptiens, les Rufisquois ont montré une nette progression, mais ont cependant manqué de tueur devant les buts.

Après deux journées disputées, toutes les quatre équipes de cette poule D se tiennent sur une petite longueur. Le leader, Espérance Sportive de Tunis compte quatre points et le MC Alger et Zamalek suivent avec deux unités. Pour dire que cette troisième journée pourrait écarteler les lignes ou les resserrer davantage.

wiwsport.com