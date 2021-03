Pour le compte de la troisième journée de Ligue des Champions, Teungueth FC été battu (0-1) par le Mouloudia Club Alger et compromet son avenir dans la compétitions.

Ce sont les détails du haut niveau, les petits errements de concentration, qui, à ce niveau d’exigence ne sont pas tolérés. Dans un match dont ils pourront tirer beaucoup de positif, notamment en deuxième mi-temps, les Rufisquois ont été défaits suite à une erreur défensive qui profite à Abdenour Belkheir à la 14e minute.

Les multiples et énormes occasions dès le retour des vestiaires n’ont pas été suffisants pour l’équipe de Youssouph Dabo d’égaliser. Une défaite frustrante qui ne sera sans conséquence. Au classement, Teungueth FC reste dernière avec un petit point derrière le Zamalek (3e , 2 points), sèchement battu par l’Espérance de Tunis (1-3).

#TFCMCALGER: 0-1

Malgré une grosse seconde période où on a touché le poteau, nous n'avons pu inscrire ce but qui aurait tout changé. Déception et regrets avec ce match perdu à domicile mais le travail continue !#TotalCAFCL #Allezrio💙💛 pic.twitter.com/GbKbUQyATM

— Teungueth Football Club (@TeunguethFc) March 6, 2021