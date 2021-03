Devenu titulaire indiscutable en moins d’un mois et demi, l’ancien Rennais a confirmé depuis son efficacité sous Frank Lampard puis Thomas Tuchel. Après le nul concédé dimanche dernier face à Manchester United (0-0) puis la victoire acquise à Liverpool (1-0) jeudi, Mendy a, selon les statisticiens d’Opta, rendu douze clean sheets en vingt-deux titularisations en Premier League (55%).

Sur les 210 gardiens à avoir débuté au moins dix rencontres dans la compétition, il est le seul à avoir un pourcentage supérieur à 50%. En 2017-2018, il avait contribué au titre de champion de Ligue 2 du Stade de Reims en n’encaissant pas de but lors de dix-huit matches sur les trente-quatre disputés. Pour faire simple, Edouard Mendy est d’une constance qui force le respect.

