Pensionnaire de Ligue 2, Valenciennes n’a pas fait le poids devant le FC Metz, victorieux par 4-0 notamment avec une réalisation de Pape Matar Sarr.

Actuel sixième en Ligue 1, le FC Metz a décroché ce samedi sa place en huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Grenats n’ont eu aucun mal à écarter de leur route l’actuel huitième de Ligue 2, Valenciennes, qui évoluait pourtant sur son terrain.

A la mi-temps, l’affaire était déjà entendue avec des Messins menant 2-0 grâce à Fabien Centonze, (7e) et Thierry Ambrose (34e , s.p). Rentrés dans le dernier quart d’heure pendant que Metz était à 3-0, le duo Pape Ndiaga Yade – Pape Matar Sarr a enfoncé le clou à la 89e minute. Le premier passeur et le second buteur.

#VAFCFCM [ 𝕃𝕚𝕧𝕖 ] ⏱ 𝐶𝑜𝑢𝑝 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑓𝑓𝑙𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ! 🏆 Vainqueurs sur la pelouse de @VAFC (0-4), les Grenats seront au rendez-vous des 1/8èmes de finale de @coupedefrance ! 👏 0️⃣ – 4️⃣ pic.twitter.com/bul7XJJW6V — FC Metz ☨ (@FCMetz) March 6, 2021

