A l’heure où nous sommes, la situation au Sénégal est chaotique et extrêmement désolante et cela ne laisse pas indifférents tous les acteurs sportifs du pays, qui ont réagi sur leurs réseaux sociaux.

Depuis mercredi, le Sénégal est devenu le théâtre d’émeutes opposant les forces de l’ordre à des centaines de jeunes dans toutes les localités du pays, deux jours après l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko, pour trouble à l’ordre public alors qu’il se rendait au tribunal pour répondre à des accusations de viol portées sur lui. Des heurts qui ont causé la mort de trois jeunes et qui ont fait réagir plusieurs sportifs sénégalais.

Balla Dieye, taekwondoïste et actuel Président Fédération Sénégalaise de Taekwondo : « Il ne peut pas y avoir de développement et de justice, sans Paix, respect de l’état de droit et des droits de l’homme.Tous ensemble nous devons s’unir pour créer une nation pacifique, solidaire et équitable où les droits et libertés individuelles sont respectées et qui avance vers le développement et l’émergence ».

Maurice Ndour, basketteur international sénégalais : « Arrêtons ces manifestations et sauvons notre pays. Notre système administratif, éducatif, économique ne s’y remettra pas si tôt. »

Demba Ba, footballeur international sénégalais : Quelle tristesse que de voir mon pays de la Teranga, se déchirer ainsi. Je souhaite toutes mes condoléances aux familles des victimes. Et que la paix et la fraternité qui jusque-là nous ont toujours accompagnées puissent revenir au plus vite. Allah n’est pas inattentif à ce que font les injustes. N’en déplaisent au détracteurs. Je prie pour vous, prions pour tous au Sénégal et ne laissons pas quelconques bienfaits mondains nous détourner de ce qu’il a de plus valeureux. je vous aime mes chers frères et sœurs. »

Kalidou Koulibaly, footballeur international : « Le Sénégal c’est la paix. Le Sénégal c’est la beauté. Le Sénégal c’est la Teranga. Le Sénégal n’est PAS la violence. Un peuple. Un but. Une foi. »

Mame Biram Diouf, footballeur international sénégalais : « Vous pouvez tuer un homme mais vous ne pouvez pas tuer une IDÉE … Nos pensées aux familles des victimes. »

Ibrahima Niane, footballeur international : « Pensées pour ma famille, mes amis et frères sénégalais Énorme tristesse face à ce qui se passe. Que nos morts reposent en paix. »

Pape Matar Sarr, footballeur international : « Je suis triste de voir notre magnifique pays comme ça et des frères tués. On veut la paix au Sénégal car on ne connaît que cela. »

Tout comme ces personnes citées, plusieurs autres sportifs ont également fait part de leur consternation. On peut en citer des noms comme : Idrissa Gana Gueye, Mamadou Loum Ndiaye, Moussa Ndiaye, Naby Sarr, Pape Cheikh Diop, Zargo Touré …

