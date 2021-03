En arrivant au Red Star, aviez-vous l’envie de prouver quelque chose ?

Non, c’est avant tout pour me faire plaisir. Qu’est-ce que j’ai à prouver ? J’ai déjà fait ma carrière, une petite carrière. Je vais prouver quoi ? Je n’ai rien à prouver. Quelqu’un qui a fait une Coupe du monde, qui a été capitaine en Ligue 1, qui a disputé une Coupe d’Afrique des Nations. Je vais avoir 35 ans. Je suis encore jeune, même si les gens me voient déjà vieux.

Justement, quel regard portez-vous sur votre carrière ?