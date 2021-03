La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de faire passer de 21 à 31 le nombre de joueurs des équipes qualifiées à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17, prévue du 13 au 31 mars au Maroc.

“Chaque fédération assumera le coût du voyage international ainsi que l’hébergement de tout joueur supplémentaire sur la liste finale de votre équipe”, indique la CAF sur son site officiel. Elle souligne que l’inscription des 10 joueurs supplémentaires sur la liste finale est une option, et non une obligation.

L’équipe du Sénégal est arrivée jeudi au Maroc pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17, prévue du 13 au 31 mars 2021 dans les villes de Rabat, Mohammedia et Casablanca. Les Lionceaux joueront leur phase de poule au stade du Père Jezgo de Casablanca.

Selon les règlements COVID-19, si une équipe n’a pas le nombre minimum de joueurs (11) pour jouer un match, elle sera jugée perdante sur le score de 2-0. “Chaque équipe sera autorisée à utiliser un maximum de cinq remplaçants et pour éviter de trop perturber le cours du match, chaque équipe aura au maximum trois opportunités de procéder à des remplacements pendant le match”, précise la CAF.

“En outre, ces remplacements pourront être effectués à la mi-temps et si les deux équipes effectuent un remplacement en même temps, il sera considéré qu’elles utilisent chacune l’une de leurs trois opportunités de remplacements”, souligne l’instance dirigeante du football africain.

Tous les joueurs inscrits devront justifier leur identité et leurs dates de naissance en présentant leurs passeports au coordonnateur général et ils doivent avoir au maximum 17 ans à la fin de l’année 2021 (c’est-à-dire que : les joueurs doivent être nés le 1er janvier 2004 ou après).

“Tous les joueurs doivent avoir 15 ans au minimum à la fin de l’année 2021(c’est-à-dire : les joueurs doivent être nés le 31 Décembre 2006 ou avant)”, poursuit la même source. Elle ajoute que “le département médical de la CAF organisera au Maroc des tests d’éligibilité d’âge (IRM) avant le début de la compétition pour confirmer l’éligibilité d’âge des équipes participantes”.

“Conformément à l’article 27.4 du règlement de la CAN U17, si après avoir effectué l’IRM pour une équipe participante et qu’un seul joueur s’est révélé non éligible, l’équipe participante sera disqualifiée”, souligne la CAF. L’édition 2021 de la CAN U17 sera la première à se jouer à 12 équipes. Le Sénégal évoluera dans le groupe C en compagnie du Cameroun, du Mali et de l’Afrique du Sud.

Source: APS