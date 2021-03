Nouvel entraîneur de Rennes, Bruno Genesio va tenter d’apporter de la « fraîcheur » à des Bretons qui n’ont pas « perdu leurs qualités » selon lui. La Coupe d’Europe est son objectif.

Nommé entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio a donné sa première conférence de presse ce vendredi. « Je me suis ressourcé pendant deux mois et demi. Je suis frais. Je veux parler individuellement et collectivement avec les joueurs. Leurs qualités ne se sont pas envolées » , a notamment déclaré l’ancien entraîneur de l’OL.

« Quand j’ai quitté l’OL, j’avais besoin de m’éloigner pour plein de raisons. Mais aujourd’hui, j’avais envie de revenir en L 1, mais pas n’importe où, dans un endroit où je serais entouré, avec un projet sportif qui me correspond », a-t-il aussi expliqué. « Ma rencontre avec M. Pinault m’a beaucoup marquée. Sa faculté à me mettre à l’aise, son humilité, sa simplicité, sa franchise m’ont étonné. J’avais l’impression qu’on se connaissait déjà. Il veut qu’on donne du plaisir aux Rennais, aux Bretons », a-t-il poursuivi tout en annonçant son objectif : « Se qualifier en Coupe d’Europe la saison prochaine. » La cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa Conférence, se trouve actuellement à six longueurs.

Bruno Genesio est revenu sur l’image qu’il a de son nouveau club : « Mon destin est lié à Rennes car c’est un match contre cette équipe qui a précipité mon départ de l’OL, en Coupe de France. C’est un club historique, un club formateur, qui retrouve son prestige ces dernières années. »

L’Equipe