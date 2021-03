C’était le choc de la dernière journée de la Super Ligue Indienne, hier dimanche entre l’ATK Mohun Bagan (40 points avant ce match) et le Mumbaï City de Mourtada Fall (37 points avant la rencontre). Avec une meilleure différence de buts que son adversaire, l’équipe du défenseur sénégalais pouvait réaliser le hold-up parfait en s’imposant.

Chose que Mourtada, auteur de l’ouverture du score dès la 7ème minute de jeu, et les siens ont réussi à faire. Les Citizens vont réussir à doubler la mise à la 39′ minute par le biais du Nigérian Bartholomew, et être sacrés champions de la saison régulière, communément appelée, ISL Shield.

