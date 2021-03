Il n’a inscrit aucun des deux buts de la victoire de son équipe, Génération Foot, ce dimanche au stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndaw, sur le Jaraaf dans le match – phare de la 9ème journée de Ligue 1. Mais Dominique Mendy, le milieu de terrain offensif des « Grenats » a illuminé la partie de sa patte gauche de velours.

Très inspiré, il a donné du tournis à ses vis-à-vis et parfaitement joué son rôle de grand-frère auprès de la « classe biberon » de GF.

« Ici, toutes les générations qui sont passées ont écrit leur histoire. Il nous faut, nous aussi, faire pareil », a-t-il soutenu après avoir reçu son trophée d’homme du match. Avec le capitaine d’équipe Jean-Louis B. Diouf et Thialaw Diop voire Pape Insa Badji qui a ouvert le score face au Jaraaf, il est des « anciens » chargés d’encadrer les plus jeunes. « Et de les amener en Afrique, comme les générations passées l’avaient fait », a-t-il ajouté.

Et ce dimanche, contre un adversaire fraichement qualifié à la phase de poules de la Coupe de la CAF, « Do » a conduit ses troupes de main de maitre. Tel un chef d’orchestre, il a donné le ton, impulsé le mouvement. Alors que les carottes étaient cuites pour les « Vert et blanc », c’est d’ailleurs lui qui a été à la baguette pour conduire la passe de dix.

Son coach, Djibril Fall a raison de dire que « ce match est le plus abouti » que ses joueurs aient disputé cette saison. Et Dominique Mendy y est pour beaucoup.

LSFP