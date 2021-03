Les Ougandais ont bien quelque chose dans le crâne. Auteur d’une compétition remarquable, l’Ouganda écrase (4-1) la Tunisie en demi-finale de la CAN U20 et rejoint le Ghana pour la finale.

Déjà surprenants lors de derniers matchs après avoir battu le pays hôte et éliminé le Burkina Faso en quarts de finale, The Cranes (surnom de l’équipe nationale de l’Ouganda) n’ont fait qu’une bouchée des Aiglons de Carthage, et se sont qualifiés pour la finale de la CAN U20 pour leur toute première participation dans cette compétition, qui se déroule en Mauritanie.

Richard Basangwa a mis le doute dans le camp tunisien dès la quatrième minute en ouvrant le score du match. Et un triplé de l’inévitable Derrick Kakooza (37e , 50e et 73e) a scellé une bien plus que méritée victoire malgré un but tunisien inscrit à la 39e minute par Adam Ben Lamin.

L’Ouganda fera donc face au Ghana ce jeudi 4 mars pour décrocher la médaille d’or. La Tunisie jouera la petite finale face à la Gambie sortie malheureuse de son duel contre les Black Starlettes (1-0).

wiwsport.com