Après un parcours honorifique commencé par une qualification lors du dernier tournoi de l’UFOA A, le rêve gambien à la CAN U20 s’arrête en demi-finale après sa défaite, ce lundi, contre le Ghana (0-1).

Le rêve de la Gambie de retrouver une finale de compétition de football sur le plan continentale pour la première fois de son histoire n’aura duré que 34 minutes cette après-midi. Et pour cause, l’habitué, le Ghana est venu lui subtiliser ce privilège en s’imposant, ce lundi en Mauritanie, en demi-finale sur la plus petite de marques par le troisième but de cette CAN pour Precious Boah.

Vainqueurs à trois reprises de la Coupe d’Afrique de cette catégorie (1993 , 1999 et 2009), les Black Starlettes tenteront d’aller chercher une quatrième médaille d’or et ensuite égaler l’Egypte avec ses quatre titres. Le Ghana connaitra son adversaire en finale après la deuxième demi-finale qui se joue ce soir à 19 heures entre l’Ouganda et la Tunisie. Le Gambie va de son coté aller chercher la médaille de bronze.

⌛ FULL TIME! 🇬🇭 1-0 🇬🇲 Ghana only needed the one goal to win today's semi final match! 🌟#TotalAFCONU20 | #GHAGAM pic.twitter.com/zd0SzCNuSU — #TotalAFCONU20 (@CAF_Online) March 1, 2021

