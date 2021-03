Qualifiée à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, l’équipe nationale du Sénégal va s’envoler demain pour le Maroc, pays hôte de la compétition.

Selon le journal Record, l’équipe cadette du Sénégal sera à Rabat dés demain mardi pour continuer sa préparation en direction de cette campagne africaine. Les protégés de Malick Daff vont représenter la zone ouest A dans cette compétition continentale.

Rappelons que le Sénégal se trouve dans le groupe C qui disputera ses matchs à Casablanca. Ses adversaires sont : Cameroun, Mali et l’Afrique du Sud. La CAN aura lieu du 13 au 31 mars. Le premier match du Sénégal est prévu le 15 mars à 16h.

wiwsport.com