Hatayspor est inarrêtable tout comme Mame Biram Diouf. Sur son terrain ce samedi, l’équipe de Murat Sonmez n’a pas fait de cadeau à Ankaragücü notamment avec un doublé de Mame Biram Diouf (4-1).

Mame Biram Diouf a atteint le cap des 10 buts en Super Lig 2020-2021 ce samedi, en égalisant et inscrivant le troisième but de son équipe face à Ankaragücü. Sur son premier but, le Sénégalais a bien exploité de tête un magnifique centre de Selim Ilgaz à la 45e minute et s’est ensuite offert un doublé en transformant un penalty.

