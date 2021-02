Le jeune franco-sénégalais, Sofiane Diop s’est confié comme jamais dans l’émission VISTA, présenté par Assane Thiam. Actuel joueur cadre de l’AS Monaco à seulement 20 ans, le joueur a retracé son parcours de féru du ballon rond.

Entre gloires et désillusions, Sofiane a dû garder un mental fort pour avancer à chaque fois que le destin a voulu freiner ses ambitions. “Tu n’as pas le temps de réaliser ou de t’attarder. Tu n’as que deux solutions : la première, tu te morfonds sur toi-même. Tu te dis que c’est la faute des autres et la deuxième, tu te prends en main. Tu te dis que je suis là, je vais tout casser là-bas…”, confie le jeune Sofiane pour décrire ses ressentiments au début de sa carrière de footballeur.

Issu du centre de formation de Rennes, Sofiane a finalement rejoint l’AS Monaco étant très jeune. “Après je fais ce choix de partir de Rennes. J’ai tenté un pari très risqué en allant à Monaco”, assure-t-il à son interlocuteur. “Au départ, ça ne s’est pas passé comme je voulais. Je n’ai pas fait la fin de saison que je voulais. Et durant la présaison, Monaco me fait savoir que je devais aller en prêt. Après je trouve un accord avec les dirigeants d’Angers, mais après cela ne s’est pas passé comme je le voulais. Ils ont attendu, attendu, un mois, deux mois, jusque tardivement… Et finalement ça ne se passe pas. Cela m’a fait mal mais après il y a eu les mots de mon père qui relativise toujours…”, confie Sofiane Diop.

C’est finalement à Sochaux que Sofiane Diop va tenter de se relancer sous les ordres de Omar Daf, en Ligue 2. “Je me disais que je vais y aller, je n’ai même pas réfléchi parce que je voulais jouer et qu’importe le niveau je voulais jouer…”. Passé à un moment par la réserve de Sochaux, le petit franco-sénégalais n’a pas réussi son passage chez Omar Daf. Avec l’arrivée de Kovac sur le banc de Monaco, Sofiane décide d’y retourner et de se battre pour entrer dans les plans du technicien croate.

