Revoilà Ibrahima Mbaye !!! Absent des pelouses depuis plusieurs mois, et lancé en tant que titulaire ce samedi face à la Lazio en Serie A, le latéral droit sénégalais a ouvert le score pour son équipe.

Entre son dernier but qui remonte au 4 novembre 2018, sa blessure et son statut de remplaçant, on a presque failli l’oublier. Pourtant, Ibrahima Mbaye est toujours là. Même si, cette saison, son temps de jeu est extrêmement famélique. Avant cette journée, l’international sénégalais n’avait fait que deux apparitions pour une seule titularisation alors que la Serie A joue sa 24e journée.

Il a semblé que Ibra Mbaye a pris son mal en patience et comme le dit un proverbe français : « La patience est la mère de toutes les vertus ». Voilà une phrase que le joueur de 26 ans a certainement appliquée à la lettre. Exceptionnellement titularisé contre la Lazio, le natif de Guédiawaye s’est récidivé en signant l’ouverture du score pour Bologne à la 19e minute.

wiwsport.com