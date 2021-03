C’est l’une des surprises de la 24e journée de Serie A. Opposé à la la Lazio, Bologne a fait tomber les Romains avec notamment un Ibrahima Mbaye, buteur.

Au cours de cette rencontre, Ciro immobile manque un penalty synonyme de 1-0 à la 17e, deux minutes plus tard, le latéral droit sénégalais, Ibrahima Mbaye (26 ans), ne pardonne pas et ouvre le score pour Bologne. Son premier but depuis 2018.

Les locaux ne laissent aucune chance aux hommes d’Inzaghi qui encaissent un second but par Nicola Sansone (64′) sur un superbe service du jeune attaquant gambien, Moussa Barrow, le score ne changera pas par la suite. Au classement, Bologne maintien sa onzième position avec maintenant 38 points.

