C’est un week-end marquant pour le latéral sénégalais de Bologne, Ibrahima Mbaye. Disparu des radars depuis un bon bout d temps, il sera titulaire cet après-midi pour la réception de Lazio.

Jusque-là, Ibrahima Mbaye n’avait joué que 71 minutes avec Bologne en Serie A cette saison. Alors que pour le compte de la 24ème journée, son équipe reçoit Lazio, le latéral sénégalais sera partant au coup d’envoi. Une deuxième fois seulement cette saison après sa dernière apparition en mi-décembre.

Alternant blessures (il a manqué 10 matchs pour cause de blessures) et banc de touche (11 fois il a été préféré sur le banc), Ibrahima est tout simplement en train de vivre la pire saison de sa carrière en Italie. Il officiera sur le côté gauche de la défense de Bologne cet après-midi et devra regagner la confiance de son coach pour avoir à nouveau du temps de jeu.

wiwsport.com