L’AS Pikine dormira, pour la première fois cette saison, à la place de leader du Championnat de première division sénégalaise. A Alassane Djigo, les Pikinois ont parvenu à s’en sortir face à MPC (2-1).

Menée par son attaque de feu – la meilleure en Ligue 1 cette année – comme depuis le début de la saison, l’AS Pikine a provisoirement pris la place tout en haut du classement grâce à un succès arraché au Stade Alassane Djigo face à Mbour Petite-Côte.

Les visiteurs ont pourtant ouvert le score dès la 13e minute par un but d’Abdoulaye Gueye. Mais le cinquième but cette saison d’El Hadji Lamine Dramé (36e) et celui d’Abdou Karim Seck (67e), ont permis aux locaux de l’emporter.

Au classement, l’AS Pikine, grâce à un goal-average à sa faveur, est première avec le même nombre de points (15) que Diambars, opposé ce dimanche au Stade de Mbour. Mbour Petite-Cote, pour sa part, est 13e avec sept points.

wiwsport.com