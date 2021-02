Le Dijon FCO reçoit cet après-midi le Paris Saint-Germain pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Du côté dijonnais, Konaté et Pape Diop seront sur la pelouse au coup d’envoi, tandis que chez les Parisiens, seul Diallo sera titulaire. Gana démarre sur le banc.

La 27ème journée de championnat de France offre un duel de Lions entre Dijon et PSG. Moussa Konaté et Pape Cheikh Diop feront face cet après-midi à leur compatriote Gana Guèye et le franco-sénégalais, Abdou Diallo. Des retrouvailles qui verront les Konaté et Diop, lanternes du championnat défier les champions en titre, mais jusque-là 3ème.

wiwsport.com