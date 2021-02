Lanterne rouge de Bundesliga, Schalke 04 se déplace ce samedi sur la pelouse de Stuttgart pour le compte de la 23ème journée de championnat. Le défenseur central germano-sénégalais, Malick Thiaw sera titulaire au coup d’envoi.

Rien ne va à Schalke et la situation qui prévalait lors de la saison dernière ne s’est pas éloignée du vestiaire de la formation de Salif Sané (actuellement blessé) et de Malick Thiaw. Triste dernier de Bundesliga, Schalke devra faire gros et espérer un miracle pour assurer son maintien dans l’élite allemande.

Ce samedi, pour le déplacement à Stuttgart comptant pour la 23ème journée, les Bleu et Blanc feront face à un adversaire de la première partie de tableau qui cherche la stabilité actuellement bien que mieux placé. Il y aura de la place pour décrocher une victoire et retrouver un peu de confiance. Malick Thiaw sera titulaire au coup d’envoi de cette rencontre prévue à 14H30 GMT.

